З російського корабля обстріляли цивільні будинки в Одесі

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Вранці 21 березня Одесу обстріляли з корабельної артилерії, жертв немає.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram

Дерибасівська, фото ілюстративне

Пряма мова Братчука: «Внаслідок ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі.

Жертв немає». // УП

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