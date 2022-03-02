За напрямком «Гостомель — Ірпінь — Буча» тривалий час велися запеклі бої.

Зʼявилося відео знищеної російської техніки в Бучі. Там за напрямком «Гостомель — Ірпінь — Буча» тривалий час велися запеклі бої.

Відео опублікувала журналістка espreso.tv Олена Чиченіна.

«Це Буча. Особливо небезпечна колона з терористами, позначена буквами V. Точніше, фарш із цієї колони. Дякую ЗСУ, що запиздячили їх. Щоправда, було чуток голосно», — написала журналістка.

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Нагадаємо, що 27 лютого в Ірпені йшов танковий бій. Прорив з Бучі до Ірпеня відбили. // LB.ua