За 13 травня російські воєнні злочинці обстріляли 40 мирних населених пунктів Луганщини та Донеччини

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За минулу добу, 13 травня, російські воєнні злочинці обстріляли 40 мирних населених пунктів Луганської і Донецької областей: Маріуполь, Слов’янськ, Вугледар, Краматорськ, Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку, Бахмут, Лиман, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Золоте, інші містечка, села та селища Троїцького, Волноваського, Покровського, Бахмутського, Краматорського, Слов’янського, Сєвєродонецького, Попаснянського районів.

◼ Рашисти, оскаженілі від невдач у боях проти Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших сил оборони держави, за добу зруйнували 102 житлові будинки, близько 25 інших цивільних об’єктів.
На зображенні може бути: вогонь та на відкритому повітрі
◼ Унаслідок обстрілів поранень зазнали щонайменше 12 людей; в Авдіївці під вогнем російської артилерії, яка вдарила по місту в нічний час, загинув чоловік 1987 року народження.
На зображенні може бути: 1 особа, стоїть, вогонь та на відкритому повітрі
▲ Путінські варвари продовжують нищити інфраструктуру українського Донбасу, який, начебто, прийшли «визволяти від нацистів». Протягом доби рашисти зруйнували та пошкодили: будинок культури, підприємство з виробництва металоконструкцій, сільськогосподарську техніку (смт Цукурине Селидівської ТГ Покровського району), шахту з інфраструктурою (Білозерське), коксохімічний завод (авіаційний наліт, Авдіївка), комбікормовий завод (авіаційний наліт, Слов’янськ), агропромислове підприємство з інфраструктурою (авіаційний наліт, с. Бахмутське Соледарської ТГ Бахмутського району), завод гумових технічних виробів (Лисичанськ). російські військовослужбовці знищують приватну автотранспортну техніку, трактори, гаражі, господарські споруди.
На зображенні може бути: на відкритому повітрі
🔥 Підрозділи ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, ліквідували 8 пожеж, які виникли внаслідок авіаційних нальотів та артилерійських обстрілів ворога, зокрема на території ЗАТ «Бахмутський аграрний союз» (смт Новолуганське), на підприємстві з виробництва соняшникової олії (Слов’янськ), на відкритій території біля санаторію «Шахтар» (Святогірськ), у п’ятиповерховому будинку (Сіверськ). Гасіння пожеж в окремих населених пунктах «сірої зони» неможливе через постійні обстріли рашистів.
🚩 У населених пунктах та на відкритій території Покровського району Донеччини піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.
⛔ Увага! Бережіть своє життя! Не підіймайте невідомі предмети, не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.
✅ За добу українські рятувальники під обстрілами російсько-рашистських військ здійснили 26 виїздів. Підвозили питну і технічну воду до постраждалих районів Авдіївки, Лисичанська, Сєвєродонецька; у місто Селидове доставлено і розвантажено 5,5 тонн гуманітарної допомоги для людей, які переміщуються внаслідок бойових дій, 2 тонни гуманітарної допомоги доставлено для жителів Сєвєродонецька.
✅ Протягом доби з населених пунктів Луганщини і Донеччини, що перебувають під постійними обстрілами окупантів, евакуйовано 414 осіб.
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