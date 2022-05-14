За 13 травня російські воєнні злочинці обстріляли 40 мирних населених пунктів Луганщини та Донеччини
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За минулу добу, 13 травня, російські воєнні злочинці обстріляли 40 мирних населених пунктів Луганської і Донецької областей: Маріуполь, Слов’янськ, Вугледар, Краматорськ, Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку, Бахмут, Лиман, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Золоте, інші містечка, села та селища Троїцького, Волноваського, Покровського, Бахмутського, Краматорського, Слов’янського, Сєвєродонецького, Попаснянського районів.
Рашисти, оскаженілі від невдач у боях проти Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших сил оборони держави, за добу зруйнували 102 житлові будинки, близько 25 інших цивільних об’єктів.
Унаслідок обстрілів поранень зазнали щонайменше 12 людей; в Авдіївці під вогнем російської артилерії, яка вдарила по місту в нічний час, загинув чоловік 1987 року народження.
▲ Путінські варвари продовжують нищити інфраструктуру українського Донбасу, який, начебто, прийшли «визволяти від нацистів». Протягом доби рашисти зруйнували та пошкодили: будинок культури, підприємство з виробництва металоконструкцій, сільськогосподарську техніку (смт Цукурине Селидівської ТГ Покровського району), шахту з інфраструктурою (Білозерське), коксохімічний завод (авіаційний наліт, Авдіївка), комбікормовий завод (авіаційний наліт, Слов’янськ), агропромислове підприємство з інфраструктурою (авіаційний наліт, с. Бахмутське Соледарської ТГ Бахмутського району), завод гумових технічних виробів (Лисичанськ). російські військовослужбовці знищують приватну автотранспортну техніку, трактори, гаражі, господарські споруди.
Підрозділи ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, ліквідували 8 пожеж, які виникли внаслідок авіаційних нальотів та артилерійських обстрілів ворога, зокрема на території ЗАТ «Бахмутський аграрний союз» (смт Новолуганське), на підприємстві з виробництва соняшникової олії (Слов’янськ), на відкритій території біля санаторію «Шахтар» (Святогірськ), у п’ятиповерховому будинку (Сіверськ). Гасіння пожеж в окремих населених пунктах «сірої зони» неможливе через постійні обстріли рашистів.
У населених пунктах та на відкритій території Покровського району Донеччини піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.
Увага! Бережіть своє життя! Не підіймайте невідомі предмети, не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.
За добу українські рятувальники під обстрілами російсько-рашистських військ здійснили 26 виїздів. Підвозили питну і технічну воду до постраждалих районів Авдіївки, Лисичанська, Сєвєродонецька; у місто Селидове доставлено і розвантажено 5,5 тонн гуманітарної допомоги для людей, які переміщуються внаслідок бойових дій, 2 тонни гуманітарної допомоги доставлено для жителів Сєвєродонецька.
Протягом доби з населених пунктів Луганщини і Донеччини, що перебувають під постійними обстрілами окупантів, евакуйовано 414 осіб.