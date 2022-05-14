За 13 травня російські воєнні злочинці обстріляли 40 мирних населених пунктів Луганщини та Донеччини

Підрозділи ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, ліквідували 8 пожеж, які виникли внаслідок авіаційних нальотів та артилерійських обстрілів ворога, зокрема на території ЗАТ «Бахмутський аграрний союз» (смт Новолуганське), на підприємстві з виробництва соняшникової олії (Слов’янськ), на відкритій території біля санаторію «Шахтар» (Святогірськ), у п’ятиповерховому будинку (Сіверськ). Гасіння пожеж в окремих населених пунктах «сірої зони» неможливе через постійні обстріли рашистів.