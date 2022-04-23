За добу на Донбасі українські захисники відбили 12 атак ворога, знищили літак та 3 «орлани»

Угруповання ООС також збило крилату ракету.

За 23 квітня українські захисники з угруповань Обʼєднаних сил відбили 12 ворожих атак та завдали нових втрат окупантам.

Зокрема знищили чотири російські танки, пʼять артилерійських систем, 15 одиниць бронетехніки, одну бойову броньовану машину та чотири одиниці автомобільної техніки. Про це повідомили на сторінці штабу Обʼєднаних сил у Facebook.

«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10». Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!» – підкреслили в штабі.

Нагадаємо, у Генеральному штабі сьогодні повідомили, що російська армія намагається наростити темпи операції на Сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. У районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має. // LB.ua