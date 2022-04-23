За добу на Донбасі українські захисники відбили 12 атак ворога, знищили літак та 3 «орлани»

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Угруповання ООС також збило крилату ракету.

За 23 квітня українські захисники з угруповань Обʼєднаних сил відбили 12 ворожих атак та завдали нових втрат окупантам.

За добу на Донеччині та Луганщині захисники відбили 12 атак ворога, знищили один літак та 3 "орлани"

Зокрема знищили чотири російські танки, пʼять артилерійських систем, 15 одиниць бронетехніки, одну бойову броньовану машину та чотири одиниці автомобільної техніки. Про це повідомили на сторінці штабу Обʼєднаних сил у Facebook.

«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10». Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!» – підкреслили в штабі.

Нагадаємо, у Генеральному штабі сьогодні повідомили, що російська армія намагається наростити темпи операції на Сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. У районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має. // LB.ua

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