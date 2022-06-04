За минулу добу, 3 червня, російські війська обстріляли 25 населених пунктів Донеччини та Луганщини

Обстрілів зазнали: Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар’їнка, Нью-Йорк, Василівка, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка (Донецька обл.), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка (Луганська обл.).

Загинуло щонайменше 4 цивільних особи, ще четверо людей поранено. Серед загиблих у м. Гірське – мати з дитиною. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Російські воєнні злочинці зруйнували і пошкодили 47 багатоповерхових і приватних будинків, лінію електропередач.

Піротехніки підрозділів ДСНС, що входять до складу угруповання об’єднаних сил, виявили та знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів у Краматорському, Покровському, Волноваському районах Донеччини.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1487 людей.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force