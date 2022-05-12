За попередню добу, 11 травня, російські війська обстріляли 33 населені пункти Луганської і Донецької областей

Ворог зруйнував 12 житлових будинків. Є жертви серед мирного населення. Протягом доби загинуло 4 людей.

Унаслідок обстрілу о 13:55 відбулося влучання у складське приміщення сільгосппідприємства с. Долина Краматорського району, на якому зберігалася аміачна селітра, внаслідок чого утворилась рожева хмара. Дана речовина не відноситься до небезпечних хімічних речовин.

Звернень від населення щодо поганого самопочуття не надходило. Вживаються заходи щодо моніторингу стану довкілля, повітря та інших можливих наслідків. О 15:30 ворог завдав авіаційних ударів по м. Бахмуту та с. Бахмутське. Значних пошкоджень та руйнувань зазнав індустріальний коледж і приміщення його гуртожитку, промислове підприємство та комбікормовий завод.

Підрозділи ДСНС, які входять до угруповання Об’єднаних сил, ліквідували три значні пожежі, що виникли внаслідок авіаційних нальотів, в Авдіївці, Бахмуті та Бахмутському.

Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів у Краматорському і Покровському районах.

Увага! Бережіть своє життя! Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Рятувальники під обстрілами російських військ підвозили воду до постраждалих районів Лисичанська, Авдіївки, Добропілля, Білицького, Мар’їнки Покровського району, Часового Яру, Торецька Бахмутського району; у Торецьк доставлена гуманітарна допомога людям, які переміщаються з районів ведення бойових дій.

Протягом доби з Донеччини евакуйовано 659 осіб, у Луганській області евакуація не проводилась.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force