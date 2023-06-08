За терактом на Каховській ГЕС стоїть військово-політичне керівництво Росії – ГУР

Низка наявних прямих і непрямих свідчень доводять причетність військово-політичного керівництва московії та її військ до підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і наразі активно триває її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням дамби ГЕС, йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво й офіційні війська загарбників», ― повідомив представник ГУР МО України.

Андрій Юсов нагадав, що Україна неодноразово наголошувала на мінуванні ворогом споруд Каховської ГЕС, а російський теракт спрямований на те, щоб зірвати контрнаступальні дії українських Сил безпеки та оборони.

«Те, що за тиждень перед терактом до нормативно-правової бази рф було внесено зміни з метою того, що можна не розраховувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, ― це явка з повинною», ― сказав представник ГУР МО України.

Підсумовуючи, Андрій Юсов зазначив, що весь сектор Сил безпеки та оборони України продовжує формувати та наповнювати доказову базу, аби покарати росію за вчинений нею жахливий злочин.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України