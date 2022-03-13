За видачу ворогові позицій ЗСУ та укриттів затримано двох мешканців Краматорська

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям м. Краматорська Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України мешканець м. Краматорська, погодившись на співпрацю з представником окупаційної адміністрації РФ, збирав та передавав йому через месенджер «Telegram» повідомлення з інформацією про розташування та переміщення ЗСУ на території міста Краматорська та прилеглих районах.

Інший мешканець м. Краматорська на прохання знайомої жінки, яка входить до складу окупаційних військ РФ, збирав та через «Telegram» передавав їй інформацію щодо розташування на території міста бомбосховищ, протитанкових та інших загороджувальних споруд.

Обидва підозрюваних усвідомлювали, що їх інформація буде використана ворогом на шкоду територіальної цілісності та обороноздатності держави.

Чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України та кожному прокурором в порядку ст. 615 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.

Офіс Генпрокурора