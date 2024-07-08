Зафіксовано падіння уламків ракет у п’яти районах столиці

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Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Попередні дані:
– в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
– в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
– в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.
– в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
– в Деснянському районі займання будинку.

На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється.

КМВА (Київська міська військова адміністрація)

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