Зафіксовано падіння уламків ракет у п’яти районах столиці
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Попередні дані:
– в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
– в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
– в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.
– в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
– в Деснянському районі займання будинку.
На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється.
КМВА (Київська міська військова адміністрація)Tweet