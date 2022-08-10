Запоріжжя: на блокпості в окупованій рашистами Василівці померло 10 людей, які стояли в черзі на евакуацію

У тимчасово окупованій Василівці в Запорізькій області на блокпосту російських загарбників померло 10 людей, які стояли в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

«Ми чітко знаємо, що кількість смертей вже дійшла до 10 людей, які не дочекалися евакуацію та в сумі понад тисячу автівок чекають на евакуацію», – розповів Федоров.

Він додав, що нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля з тепловим ударом, оскільки окупанти два дні поспіль не пропускали автівку.