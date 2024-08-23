Запорізька АЕС на межі блекауту через російські обстріли
Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська»
Найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває в окупації, знову опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила пресслужба у НАЕК «Енергоатом».
Наразі ЗАЕС, як вказано, зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська». «У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС», – зазначили в Енергатомі.
«Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!» – підкреслили у НАЕК.
Як повідомлялося, на Запорізькій атомній електростанції 23 серпня відключилась високовольтна лінія енергопостачання. Окупанти не повідомляють про причини інциденту, втім запевняють, що радіаційний фон на станції та прилеглій території не змінювався. // ГлавкомTweet