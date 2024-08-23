Запорізька АЕС на межі блекауту через російські обстріли

Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська»

Найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває в окупації, знову опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила пресслужба у НАЕК «Енергоатом».

«22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС – Феросплавна» через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб», – йдеться у повідомленні.

Наразі ЗАЕС, як вказано, зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська». «У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС», – зазначили в Енергатомі.

«Під «управлінням» російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації. До нещодавної пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції. Адже відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції», – наголосили в Енергоатомі.

«Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!» – підкреслили у НАЕК.

Як повідомлялося, на Запорізькій атомній електростанції 23 серпня відключилась високовольтна лінія енергопостачання. Окупанти не повідомляють про причини інциденту, втім запевняють, що радіаційний фон на станції та прилеглій території не змінювався. // Главком