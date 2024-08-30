Засекречений зв’язок між Києвом і Москвою розірвуть

Кабінет міністрів постановив припинити дію Угоди між українським та російським урядами щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв’язку між Києвом та Москвою від 27 лютого 1998 року

Відповідну постанову, яку на уряд виніс віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, прийнято 30 серпня. Проєкт документа є в розпорядженні ЕП.

В пояснювальній записці до постанови вказано, що її розробила Адміністрація Держспецзв’язку на виконання плану заходів щодо виходу України з дво- та багатосторонніх документів з Російською Федерацією, республікою Білорусь та Співдружністю Незалежних Держав (СНД).

Сама Угода визначає організаційні засади та зобов’язання сторін щодо організації постійно діючого засекреченого телефонного зв’язку, призначеного для ведення конфіденційних переговорів між главами держав, організації міждержавного урядового зв’язку

Федоров вказує на те, що “Угода втратила актуальність, оскільки механізми співробітництва, передбачені нею, не застосовуються сторонами”, а “виконання зобов’язань за Угодою українською стороною несе загрозу національним інтересам України”.

Тепер Міністерство закордонних справ має повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії відповідної Угоди. // Економічна правда