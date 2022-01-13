Засуджено командира спецпідрозділу бойовиків, який охороняв їхніх «кураторів» та військову техніку з РФ

СБУ проводить системну роботу із викриття та притягнення до кримінальної відповідальності учасників незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». За матеріалами української контррозвідки до 8 років ув’язнення засуджено командира спецпідрозділу бойовиків.

Зловмисник забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських «кураторів».

Крім того, він супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у 2017 році на спробі в’їзду в Україну з території РФ.

За даними слідства, зловмисником є мешканець Одеси, який у 2014 році виїхав в Донецьк і добровільно приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Там він входив до складу спецпідрозділу бойовиків. Потім його призначили «керівником розвідки», а згодом – командиром ворожого угруповання.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Вирок суду набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Сумській області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

СБУ