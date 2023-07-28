Зеленський про атаку на Дніпро: РФ вдарила по багатоповерхівці та будівлі СБУ

Президент зауважив, що винні відповідатимуть за цей терористичний акт.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила ракетами по двох об’єктах у Дніпрі.

Як повідомив Зеленський у Telegram, цілями російських терористів ввечері п’ятниці стали житлова багатоповерхівка та будівля Служби безпеки України.

“Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі”, – написав президент.

Зеленський також показав відео наслідків ударів по Дніпру та пообіцяв зробити все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти українців.

“Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості”, – зазначив він. // УНІАН