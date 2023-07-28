Зеленський про атаку на Дніпро: РФ вдарила по багатоповерхівці та будівлі СБУ
Президент зауважив, що винні відповідатимуть за цей терористичний акт.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила ракетами по двох об’єктах у Дніпрі.
Як повідомив Зеленський у Telegram, цілями російських терористів ввечері п’ятниці стали житлова багатоповерхівка та будівля Служби безпеки України.
“Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі”, – написав президент.
Зеленський також показав відео наслідків ударів по Дніпру та пообіцяв зробити все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти українців.
“Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості”, – зазначив він. // УНІАНTweet