Засуджено ще троє бойовиків, які штурмували українські міста на Донеччині

Всі вони на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань, у складі яких воювали проти України на південному та східному фронтах.

Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Білогорівки та Пісок.

За матеріалами СБУ суд призначив їм реальні терміни покарання від 10 до 13 років ув’язнення.

За даними слідства, одним із зловмисників є колишній навідник незаконного збройного формування «СССР Брянка», що входить до складу 2-го армійського корпусу рф.

Інший – перебував на «посаді» розвідника-гранатометника у так званій «4-й окремій мотострілецькій бригаді «лнр».

Обидва ворожих поплічника з великокаліберної стрілецької зброї та бронетехніки обстрілювали позиції українських військ на Луганському напрямку.

Ще одним бойовиком виявився мешканець Краматорська, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України і воював проти сил АТО.

Встановлено, що зловмисник перебував у лавах підконтрольних рф угруповань, серед яких – «Сотня Чегевари», «1-а Слов’янська бригада» і група «Купол».

В їх складі штурмував Волноваху, Марʼїнку, а також обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі.

Суд визнав колишніх бойовиків винними за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 111 (державна зрада); ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.