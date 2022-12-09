Засуджено ще троє бойовиків, які штурмували українські міста на Донеччині

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій «л/днр», які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони.
Всі вони на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань, у складі яких воювали проти України на південному та східному фронтах.
Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Білогорівки та Пісок.
За матеріалами СБУ суд призначив їм реальні терміни покарання від 10 до 13 років ув’язнення.
За даними слідства, одним із зловмисників є колишній навідник незаконного збройного формування «СССР Брянка», що входить до складу 2-го армійського корпусу рф.
Інший – перебував на «посаді» розвідника-гранатометника у так званій «4-й окремій мотострілецькій бригаді «лнр».
Обидва ворожих поплічника з великокаліберної стрілецької зброї та бронетехніки обстрілювали позиції українських військ на Луганському напрямку.
Ще одним бойовиком виявився мешканець Краматорська, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України і воював проти сил АТО.
Встановлено, що зловмисник перебував у лавах підконтрольних рф угруповань, серед яких – «Сотня Чегевари», «1-а Слов’янська бригада» і група «Купол».
В їх складі штурмував Волноваху, Марʼїнку, а також обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі.
Суд визнав колишніх бойовиків винними за:
Служба безпеки наголошує про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.
Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Донецької обласної прокуратури.