Засуджено ще троє бойовиків, які штурмували українські міста на Донеччині

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Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій «л/днр», які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони.

Всі вони на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань, у складі яких воювали проти України на південному та східному фронтах.
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Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Білогорівки та Пісок.
За матеріалами СБУ суд призначив їм реальні терміни покарання від 10 до 13 років ув’язнення.
За даними слідства, одним із зловмисників є колишній навідник незаконного збройного формування «СССР Брянка», що входить до складу 2-го армійського корпусу рф.
Інший – перебував на «посаді» розвідника-гранатометника у так званій «4-й окремій мотострілецькій бригаді «лнр».
Обидва ворожих поплічника з великокаліберної стрілецької зброї та бронетехніки обстрілювали позиції українських військ на Луганському напрямку.
Ще одним бойовиком виявився мешканець Краматорська, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України і воював проти сил АТО.
Встановлено, що зловмисник перебував у лавах підконтрольних рф угруповань, серед яких – «Сотня Чегевари», «1-а Слов’янська бригада» і група «Купол».
В їх складі штурмував Волноваху, Марʼїнку, а також обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі.
Суд визнав колишніх бойовиків винними за:
▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ст. 111 (державна зрада);
▪️ ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
▪️ ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Служба безпеки наголошує про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.
Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Донецької обласної прокуратури.
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