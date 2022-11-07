Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села. За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї — автоматів та кулеметів.

6 листопада слідчо-прокурорська група у с. Співаківка на Ізюмщині ексгумувала тіло 37-річного чоловіка — водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено 4 кульові поранення: три в спину та ще одне — в область тазу. Наразі тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі потерпілі.

Слідчі дії проводилися прокурорами спільно зі співробітниками СУ ГУНП в Харківській області.

Офіс Генпрокурора