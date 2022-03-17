Затримано та передано до СБУ п’ятьох колаборантів (фото)

На Прикарпатті, в Одесі та Чернігові працівники внутрішньої безпеки Нацполіції виявили та затримали осіб, яких запідозрили у сприянні та допомозі російським окупантам.

Оперативники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про чоловіка, який на сторінці у соцмережі пропонував грошову винагороду за нанесення так званих міток. «Позначати» потрібно було об’єкти стратегічного значення та інфраструктури.

Спільно з працівниками поліції Прикарпаття встановлено особу зловмисника та місце його знаходження. 58-річний чоловік виявився переселенцем з Донеччини, який з 2014 року мешкав в Івано-Франківську. У його мобільному телефоні правоохоронці знайшли чимало контактів з окупованих територій та росії.

В Одесі оперативники внутрішньої безпеки НПУ затримали двох чоловіків, які фотографували приміщення державних установ та об’єктів місцевої інфраструктури. А в Чернігові на території залізничного вокзалу працівники ВБ зупинили місцевого мешканця та жителя Білорусії. При перевірці в обох виявили записи з координатами розташування адміністративних будівель відділу поліції, окремих блокпостів та кількість задіяного особового складу.

Усіх затриманих передано до регіональних Управлінь Служби безпеки України.

Департаментом внутрішньої безпеки НПУ також здійснюється системна робота з виявлення та притягнення до відповідальності колаборантів з числа працівників поліції (детальна інформація буде надана після Перемоги над ворогом).

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України