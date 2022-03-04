Затримано зрадника, який «здав» Луцький військовий аеродром ворогу (відео)

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Співробітники Служби безпеки України затримали пособника російських окупантів. Він «здав» ворогові під обстріл Луцький військовий аеродром.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Протягом 24-28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через дії затриманого аеродром обстріляли ракетами, що призвело до тотального руйнування його інфраструктури. Після цього він доповів про результати удару в РФ.

Йому повідомили про підозру за статтею 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

УНІАН