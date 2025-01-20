Затримано екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив дезертирство підлеглих

Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді командира, він не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном.

Також перевіряються відомості стосовно можливих «схем», коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов’язків служби.

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкції статті передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших фігурантів, які можуть бути причетними до правопорушень.

Комплексні заходи проводить військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України