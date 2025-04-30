Завдяки Shorts, Minecraft та Roblox росіяни ллють пропаганду у вуха українських дітей — Коваленко

Та наша держава — насамперед через відсутність належного фінансування — не допрацьовує на напрямку контрпропаганди.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що більшість українських блогерів, старших за 20 років, не опускаються в дитячі контенти, адже вважають, що YouTube “кришталево чистий”. Та він застеріг, що тим часом у shorts-відео, а також у Roblox, Minecraft, Adopt Me! та інших відеоіграх, які є популярними серед дітей, відбувається “просто російський треш”.

“Вони (росіяни — ред.) записують короткі ролики у великій кількості, виключно російськомовні, виключно там, де вставляються деякі пейзажі Москви, Санкт-Петербурга і так далі. І в стрічці дітям це випадає постійно, тому що Росія перенасичує контент дитячим. І вони, на жаль, дуже успішно у свій час це вибудували”, — відзначив Коваленко.

У РФ та Білорусі великі блогери, які спеціалізуються на іграх, роблять ролики по 20 хвилин, нарізають на shorts, проводять стріми. Усі вони не перестали працювати у YouTube — насамперед для закордонної аудиторії — після його заборони у Росії. Окрім того, вони перейшли на “ВКонтакте”, а деякі — отримали від держави додаткові гранти.

“Вони туди ллють просто пропаганду. Зайти на сервери Roblox, купа кімнат по битві за Бахмут з російськими прапорами й так далі. І ці відео мігрують в YouTube, — розповідає Коваленко. — Відповідно, дитяча сторона YouTube наповнена, насичена пропагандою. По контрпропаганді я можу сказати, що ми, на жаль, не допрацьовуємо відверто. Нам є куди рости в такому випадку”.

Основна проблема полягає у фінансах — в України їх мало. Та Коваленко закликає не звинувачувати державу в цьому. // Дзеркало тижня