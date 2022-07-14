Заява ГУР МО України щодо фейка про підготовку ЗСУ ударів по об’єктах в Білорусі

Протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовки Збройних Сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад “Волга 1”.

Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться російською федерацією з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України.

Відповідно, подібні публікації абсолютно не відповідають дійсності, а Збройні Сили України продовжують захищати нашу державу від окупантів, неухильно дотримуючись норм міжнародного права.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України