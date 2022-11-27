Вів обстріли позицій ЗСУ: до 15 років позбавлення волі засуджено учасника терористичної організації «ЛНР»

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури суд визнав винним громадянина України в участі у терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК України). В порядку здійснення спеціального судового провадження останнього засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що мешканець Луганська, з позивним «Боцман», у період 2014-2018 років, командував взводом вогнеметної роти окремої гвардійської мотострілецької бригади ім. Ворошилова так званої народної міліції «ЛНР», здійснював вогневе прикриття диверсійно-розвідувальних груп та безпосередньо вів обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.

За «особливі заслуги» перед терористами у 2016 році засудженому було доручено пронести так званий прапор перемоги на параді 9 травня в Луганську.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури