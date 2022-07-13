Заява ворога про знищення чотирьох українських літаків – черговий фейк російської пропаганди

Українська авіація продовжує успішно виконувати бойові завдання.

Українська авіація продовжує успішно нищити склади, техніку та живу силу окупантів.

Про це на брифінгу повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

«Сьогодні російський агітпром, російська брехлива пропаганда у своєму репертуарі. Близько 12-00 генерал-лейтенант Канашенков, який є спікером Міністерства оборони РФ знову «збив» чотири наші літаки. Ми ще раз підкреслюємо, що не вірте та не довіряйте цим брехливим пропагандистським ЗМІ, їх телеканалам та соціальним мережам. Усі наші літаки виконують завдання, знаходяться там, де їм потрібно», – заявив він.

За його словами, українська авіація продовжує успішно виконувати бойові завдання.

«Щодня завдає ракетно-бомбових ударів та авіаударів по позиціях окупантів, російських військ. Найбільшими цілями зараз є логістичні центри противника. Це склади боєприпасів. Ефективно діє також артилерія при підтримці нашої авіації та сухопутних військ», – додав речник Командування Повітряних сил.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення здійснено 1700 авіаударів по позиціях окупантів.

«Штурмова авіація, вертольоти, які залітають на передній край, вглиб противника та знищують склади, військову техніку та живу силу противника», – зазначив Ігнат.

Крім того, Зенітні ракетні війська у стані постійної бойової готовності, прикривають наш повітряний простір. Так само працює ППО сухопутних військ. Тож противник, змінивши свою тактику, вже 2,5 місяці не залітає на підконтрольну територію України.

«Ворог діє з території Білорусі, Чорного та Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети, як радянського, так і російського виробництва… Вражає цивільні об’єкти, від чого, на жаль, гине мирне населення», – зауважив Ігнат. // LB.ua