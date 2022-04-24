Збройні сили РФ обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині — розпочато розслідування

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, відкритих за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до тяжких наслідків та порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, за даними слідства, увечері 23 квітня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили цілеспрямований ракетний обстріл цивільного транспортного залізничного вузла та одного із заводів міста Павлоград Дніпропетровської області.

В результаті авіаудару російських окупантів трьома керованими ракетами смертельно травмовано одну особу.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, залізничну колію та спецтранспорт. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.

Прокурори продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua