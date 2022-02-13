Збройні сили України отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

Сьогодні, 13 лютого, у аеропорту “Бориспіль” приземлився літак із черговою партією військово-технічної допомоги від Литовської Республіки.

Про це повідомили у Міноборони, передає УНН.

Зазначається, що ЗСУ отримали від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги. У комплекті також боєприпаси оборонного призначення. Літак з вантажем зустріли заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас. Крім того, доставлено військове майно та спорядження для забезпечення потреб ЗС України, зокрема бронежилети.

Розширення військової допомоги від Литви для української армії анонсувала Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

“12-13 лютого до України доправлялась військова допомога від Литви. До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція. Дякую Уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного! І я певен, що військова дипломатія сьогодні є однією із ключових запорук відносин між країнами. Завдяки десяткам зустрічей і телефонних перемовин сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку з боку партнерів”, — наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року Литва передала Україні першу частину військової допомоги — партію бронежилетів та балістичних поясів.