Збройні сили взяли в полон снайперку «Багіру» з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році

За словами одного з волонтерів, на її руках кров десятків людей, серед яких є мирні жителі.

ЗСУ захопили в полон відому снайперку з ОРДЛО «Багіру».

Про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяINFORM.

«Багіра» — вона ж Ірина Старикова — розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках — кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

За інформацією офіцера ЗСУ, військового блогера Анатолія Штефана, поранену «Багіру» «покинули свої ж помирати під час бою».

LB.ua