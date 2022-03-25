Збройні сили взяли в полон снайперку «Багіру» з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році

За словами одного з волонтерів, на її руках кров десятків людей, серед яких є мирні жителі.

ЗСУ захопили в полон відому снайперку з ОРДЛО «Багіру».

Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році

Про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяINFORM.

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«Багіра» — вона ж Ірина Старикова — розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках — кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

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За інформацією офіцера ЗСУ, військового блогера Анатолія Штефана, поранену «Багіру» «покинули свої ж помирати під час бою».

LB.ua

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