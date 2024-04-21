Збитки навколишньому середовищу внаслідок російської агресії становлять ₴2,4 трлн. — Міндовкілля

Збитки довкіллю, завдані російською агресією проти України, становлять 2,4 трильйона гривень. У країні зафіксували 4200 випадків злочинів проти навколишнього середовища.

Про це заявив міністр довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в інтерв’ю у національному телемарафоні.

За його словами, деякі з цих злочинів — це випадки екоциду, зокрема і підрив греблі Каховської ГЕС. Щодо ударів по українських енергооб’єктах Стрілець зазначив, що це однаково негативно впливає як на інфраструктуру та життя людей, так і на довкілля.

Окрім цього, посадовець розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Державна екологічна інспекція працює в режимі 24/7. Вона застосовує нові методики у своїй роботі та фіксує збитки довкіллю.

«Наша основна мета — зафіксувати кожен випадок злочину проти довкілля, покласти ці цифри в загальний кошик збитків, щоб надалі екологічна складова була включена в репарації», — сказав Стрілець.

Він також зазначив, що в нещодавно створений Міжнародний реєстр збитків також включили екологічну складову. За словами міністра, наразі обрахунок завданої довкіллю шкоди не ідеальний, однак він запевнив, що це питання постійно вдосконалюється. // hromadske