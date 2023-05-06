Російські окупанти завдали авіаудару по Глухову на Сумщині – є поранені

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 травня 2023 року близько 22:20 окупанти з території російської федерації скинули на приватні домоволодіння мирних жителів та навчальний заклад у Глухові Сумської області, за попередньою інформацією, дві керовані авіабоми.

У результаті авіаударів пʼятеро мирних жителів, серед яких 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.

Пошкоджено щонайменше 34 будинки, 2 з них знищені вщент. У навчальному закладі вибито вікна, пошкоджено дах, уламками посічені стіни.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора