СБУ виявила три схрони диверсійних груп бойовиків на Донбасі: серед вилученого – вибухівка і протитанкові міни

СБУ виявила у районі операції Об’єднаних сил три схрони з бойовими засобами ураження. З тайників вилучено 1 кг пластиду з вибуховим запалом, 13 протитанкових мін з підривниками та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

За оперативними даними, схованки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР» для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схрону, замаскованого у покинутому гаражі у Лисичанську на Луганщині, серед іншого виявлено:

125 гранатометних пострілів різних модифікацій,

10 гранат РКГ-3 та Ф-1;

понад 2,6 тис. набоїв, у тому числі до великокаліберної зброї.

З іншого тайнику, обладнаного поблизу насосної станції на в’їзді до міста, правоохоронці вилучили понад 180 артилерійських снарядів.

На Донеччині в Маріуполі, у руслі річки Кальчик, правоохоронці виявили 3963 патрони різного калібру.

За матеріалами СБУ тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї.

Заходи із виявлення і знешкодження засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ