Збито 106 російських БПЛА, 56 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 19 лютого 2025 року (із 20.00 18 лютого) противник атакував 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф., а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Генеральний штаб ЗСУ