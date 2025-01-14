Збито 58 російьких БПЛА, 21 безпілотник не досяг цілей (локаційно втрачений)

У ніч на 14 січня 2025 року (із 18.30 13 січня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 58-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині.

21 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Генеральний штаб ЗСУ