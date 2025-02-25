Збито 6 російських крилатих ракет та 133 БПЛА, 79 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)
У ніч на 25 лютого 2025 року (із 19.00 24 лютого) противник атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 11.00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
79 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.Tweet