Збито 83 російських БПЛА, 59 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 17 лютого 2025 року (із 21.00 16 лютого) противник атакував 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Генеральний штаб ЗСУ