Збито/подавлено 54 російські БПЛА

У ніч на 11 жовтня (із 20.00 10 жовтня) противник атакував 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ – рф, Чауда – ТОТ Криму, понад 40 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Командування Повітряних Сил ЗСУ