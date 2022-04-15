Зеленський повідомив про кількість загиблих та поранених українських бійців у війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив про загибель 2,5-3 тисяч українських військових у війні з Росією.

Таку цифру він озвучив в інтерв’ю CNN.

За словами президента, українські посадовці вважають, що 2,5-3 тисячі українських військових загинули у війні, водночас кількість російських військових, які загинули, становить від 19 до 20 тисяч службовців.

Глава держави додав, що близько 10 тисяч українських військових отримали поранення, і «складно сказати, як багато виживуть».

Цивільні жертви, за словами Зеленського, набагато складніше підрахувати.

«Дуже складно говорити про цивільних, оскільки південь нашої країни, де міста і містечка нашої країни заблоковані — Херсон, Бердянськ, далі на сході Маріуполь, і район на схід, де розташовується Волноваха — ми просто не знаємо, як багато людей померло у тій зоні, яка заблокована», — заявив президент.