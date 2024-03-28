Зеленському розказали, що РФ планує наступ у травні-червні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти можуть готуватися до нового наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні. При цьому він не уточнив про який із напрямків йдеться.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CBS News

CBS News в описі інтерв’ю із посиланням на слова президента України зазначає, що “українські військові наразі не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці”. Водночас, сам Зеленський на відео не каже, що українська армія не готова протистояти новому наступу росіян.

“Сьогодні ситуацію на сході стабілізовано, наскільки це можливо. Дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краща за ту, яка була 2-3 місяці назад.

Ми всією інформацією ділимося із нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. Це може бути кінець травня чи червень місяць…

Нам треба зараз допомога, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати”.

За його словами, Україні потрібно підготуватися, не тільки для того, щоб “стабілізувати ситуацію”, чому іноді партнери дуже радіють.

Зеленський зустрівся із журналістами під час поїздки у Суми. Там він інспектував свіжовикопані підземні бункери на околицях міста.

За його словами, вся ця територія перебуває у стані бойової готовності у відповідь на значне нарощування російських військ по той бік кордону та напади на прилеглі села: “Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються їх окупувати. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому ми повинні готуватися”.

Він сказав, що найбільше Україні потрібні американські системи протиракетної оборони Patriot і більше артилерії: “Десятки мільярдів залишаються в США… Давайте будемо чесними, гроші, які виділяються Конгресом, адміністрацією, в більшості випадків, 80% цих грошей – ну, принаймні, більше 75% – залишаються в США. Ці боєприпаси приходять до нас, але виробництво відбувається там, і гроші залишаються в США, і податки залишаються в США”. // УП