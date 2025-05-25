Черговий російський масований удар по столиці та регіонам України: є загиблі та поранені, серед них діти (фото)
У Києві через масовану атаку РФ постраждали 11 людей. Є пошкодження. Наслідки російської атаки зафіксовано у трьох районах Києва.
У ніч на 25 травня російські окупанти атакували Київ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників.
Про це проінформували КМВА та міський голова Києва Віталій Кличко, пише LB.ua.
У Києві внаслідок російського удару пошкоджена інфраструктура у декількох районах, зокрема житлові будинки, бізнес-центр, гуртожиток.
За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на студентський гуртожиток. Зайнялося зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Постраждали чотири людини, медики надали їм допомогу на місці.
Також, як повідомляє КМВА, у Дніпровському районі є руйнування другого поверху приватного будинку. Внаслідок атаки постраждала молода жінка. Попередньо у неї перелам ноги.
У Шевченківському районі пошкоджений бізнес-центр, вибиті вікна в житловому будинку. Відомо про декількох постраждалих.
Госпіталізовано жінку у Деснянському районі.
Станом на ранок у Києві підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років.
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Унаслідок нічної російської атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені
Наслідки атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.
За оновленою інформацією ДСНС України, внаслідок нічної масованої атаки 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей.
Обухівський район, с. Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.
Фастівський район, с. Мархалівка – 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках.
Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.
Білоцерківський район, с. Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.
м. Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).
Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.
“На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі”, — ідеться у повідомленні.
Також відомо, що у Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Постраждали ще 5 людей. Серед них двоє дітей.
У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві людини постраждали у Бучанському районі.
Загалом зафіксовано 10 постраждалих.
На місцях надзвичайних ситуацій працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади. // LB.ua
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Через російський удар по Хмельницькій області загинули 4 людини і 5 постраждали
У Хмельницькій області через російські масовану повітряну атаку цієї ночі загинули 4 людини, постраждали 5. У регіоні були пошкоджені об’єкти цільної інфраструктури, зокрема житло і школи.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
“Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені”, – розповів чиновник.
Попередньо відомо про 4 жертв, повідомив керівник ОВА.
Крім того, поінформував він, п’ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них – у важкому стані.
Що ще відомо про наслідки обстрілу
“Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт. До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби. Про всі нові деталі повідомлятиму по мірі їх надходження”, – повідомив чиновник.
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Через російську атаку на Житомирщині загинули троє дітей віком від 8 до 17 років
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Унаслідок ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей віком 8, 12 і 17 років. Тіло однієї дитини деблокували рятувальники.
За інформацією ДСНС, постраждали 10 осіб, вісім людей врятовано, усі постраждалі госпіталізовані.
Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
У Бердичівському районі також зафіксовано пошкодження п’ятиповерхового житлового будинку, приватних осель та господарчих споруд.
Серед постраждалих ще дві особи, одна з них – дитина.
На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста. Людям надавалась психологічна допомога.
До ліквідації наслідків залучено 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.
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У Миколаєві російський “Шахед” влучив у житловий будинок, є загиблий.Ще п’ятеро людей постраждали
У ніч на 25 травня Росія масово атакувала “Шахедами” Миколаїв. Один з безпілотників влучиу у багатоповерхівку, відомо про одного загиблого. П’ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
“Внаслідок нічної атаки по Миколаєву загинув 77-ий чоловік. Поранено п’ятеро людей. Серед них 17-ний хлопець, він у важкому стані. Дві жінки госпіталізовані, теж важкі. Двом людям допомога надана на місці”, ідеться у повідомленні.
Також у місті пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення, приватні будинки, лінії ЛЕП у різних районах міста. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку. Уламками пошкоджено поряд розташований багатоповерховий будинок.
На місці розгорнуто пункт екстреної психологічної допомоги. До роботи залучено бригади екстреної медичної допомоги, волонтерів Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, співробітників правоохоронних органів та аварійні бригади міста.
Також ворог атакував дронами Миколаївський район. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, пʼять комбайнів та гусеничний трактор. Постраждалих немає.
УК