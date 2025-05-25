Черговий російський масований удар по столиці та регіонам України: є загиблі та поранені, серед них діти (фото)

У Києві через масовану атаку РФ постраждали 11 людей. Є пошкодження. Наслідки російської атаки зафіксовано у трьох районах Києва.

У ніч на 25 травня російські окупанти атакували Київ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників.

Про це проінформували КМВА та міський голова Києва Віталій Кличко, пише LB.ua.

У Києві внаслідок російського удару пошкоджена інфраструктура у декількох районах, зокрема житлові будинки, бізнес-центр, гуртожиток.

За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на студентський гуртожиток. Зайнялося зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Постраждали чотири людини, медики надали їм допомогу на місці.

Також, як повідомляє КМВА, у Дніпровському районі є руйнування другого поверху приватного будинку. Внаслідок атаки постраждала молода жінка. Попередньо у неї перелам ноги.

У Шевченківському районі пошкоджений бізнес-центр, вибиті вікна в житловому будинку. Відомо про декількох постраждалих.

Госпіталізовано жінку у Деснянському районі.

Станом на ранок у Києві підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років.

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Унаслідок нічної російської атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені

Наслідки атаки фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.

За оновленою інформацією ДСНС України, внаслідок нічної масованої атаки 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей.

Обухівський район, с. Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

Фастівський район, с. Мархалівка – 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках.

Бучанський район, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.

Білоцерківський район, с. Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.

м. Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).

Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

“На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі”, — ідеться у повідомленні.

Також відомо, що у Білоцерківському районі осколкові поранення обличчя отримав чоловік 1966 року народження. Постраждали ще 5 людей. Серед них двоє дітей.

У Фастівському районі постраждало дві жінки. Ще дві людини постраждали у Бучанському районі.

Загалом зафіксовано 10 постраждалих.

На місцях надзвичайних ситуацій працює ДСНС, слідчо-оперативні групи та медичні бригади. // LB.ua

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Через російський удар по Хмельницькій області загинули 4 людини і 5 постраждали

У Хмельницькій області через російські масовану повітряну атаку цієї ночі загинули 4 людини, постраждали 5. У регіоні були пошкоджені об’єкти цільної інфраструктури, зокрема житло і школи.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

“Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені”, – розповів чиновник. Попередньо відомо про 4 жертв, повідомив керівник ОВА. Крім того, поінформував він, п’ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них – у важкому стані. Що ще відомо про наслідки обстрілу “Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт. До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби. Про всі нові деталі повідомлятиму по мірі їх надходження”, – повідомив чиновник.

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Через російську атаку на Житомирщині загинули троє дітей віком від 8 до 17 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.