Зеленський не певен, що Путін живий

Президент України не зовсім розуміє, про що говорити з представниками РФ.

Президент Володимир Зеленський не певен, що лідер росіян Володимир Путін живий.

Очільник нашої країни сказав на “Українському сніданку” в Давосі, шо не зовсім розуміє, з ким говорити і про що. “…Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють, – на хромакеї. Він з’являється, я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб”, – заявив Зеленський.

Очільник України підкреслив, що у нього такої інформації немає.

“…Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу…”, – підкреслив президент. // УНІАН