Зеленський не зустрічатиметься у Стамбулі ні з ким, крім особисто Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show розповів, чи зустрінеться Зеленський з іншими представниками РФ у Стамбулі 15 травня, якщо туди не поїде Путін.

“Ні, звичайно. Це ж не формат. Президент не може зустрічатися… Ми ж розуміємо конструкцію влади в Росії. І зрозуміло, що навіть люди з формальним статусом міністрів навряд чи уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. Ухвалювати рішення про продовження або зупинку війни може тільки Путін”, – розповів Подоляк.

Він також пояснив, як Зеленський зможе провести пряму зустріч із Путіним з огляду на заборону на прямі переговори.

“Я думаю, що будуть внесені зміни до цього рішення Ради національної безпеки і оборони. І якщо ми будемо виходити на підписання якогось юридично вивіреного документа – я думаю, що будуть внесені юридичні корективи… Тут юридично просто буде внести рішення РНБО, будуть прийняті необхідні юридичні регламентні норми”, – пояснив Подоляк. // УНІАН