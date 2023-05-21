Зеленський порівняв зруйновані українські міста з Хіросімою після ядерного удару (фото)

Президент Володимир Зеленський порівняв зруйновані війною українські міста з Хіросімою після Другої світової війни.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Японії, передає УНН.

“Хоча ворог застосовує не ядерну зброю – руїни наших міст, які спалені вщент російськими бомбами і артилерією, схожі на те, що я тільки що тут (у Хіросімі, – ред.) бачив. Для мене честь тут бути, у цьому музеї миру. Дуже дякую за таку можливість”, – заявив президент.

Зеленський зазначив, що Хіросіма змогла відновитися після жахливої трагедії, та українці мріють теж відновити зруйновані війною міста та села.

“Ми мріємо повернути наші території так само, як повернули наші північні території, які були окуповані росією. Ми маємо повернути і східні, і південні території. Ми мріємо повернути наших людей, які в російському полоні – військовополонені, цивільні дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти і мріємо повернути мир після перемоги”, – підкреслив він.

УК