Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Павлу Іванову

Пілот сьогодні загинув в бою.

Володимир Зеленський сьогодні присвоїв загиблому українському пілоту F-16 майору Павлу Іванову посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”. На сайті офісу президента оприлюднено відповідний наказ № 232/2025.

В указі зазначено, що Іванову присвоєно звання за особисту мужність і героїзм під час захисту держави та самовіддане служіння народу України. // Дзеркало тижня