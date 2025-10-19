Зеленський про забаганки Путіна (і його посіпак): нічого не подаруємо агресору

Російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

За його словами, зараз потрібні довготривала співпраця та реальні результати від Європи. Причому як у короткій перспективі, так і у більш далекій.

“І майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою”, – зазначив Зеленський.

Заява з’явилася на тлі інформації американських ЗМІ про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до територіальних поступок в Україні.