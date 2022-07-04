Окупанти знову влаштували масштабний обстріл «свого» Донецька – ЗМІ (відео)

Під ворожий вогонь потрапила низка цивільних об’єктів міста.

Російські окупанти сьогодні в черговий раз влаштували масований обстріл Донецька, поціливши в низку цивільних об’єктів. Таким чином ворог спробував помститися ЗСУ за точкові удари по військовій інфраструктурі в окупованому місті.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на власні джерела в розвідці.

Відомо, що 4 липня окупанти потрапили в такі об’єкти Донецька:

ринок біля вокзалу;

п’ятиповерховий будинок;

меблевий цех;

дитячий садок.

«Російські пропагандисти поширюють інформацію, що це нібито Збройні Сили України вирішили стріляти по мирному населенню. Однак це не відповідає дійсності, оскільки в місті звучали як звуки «вильотів», так і «прильотів». Тому обстріли, швидше за все, велися з околиць Донецька, контрольованих окупаційною «владою», — сказано в повідомленні.

У мережі вже з’явилися відео з наслідками обстрілів міста.

Раніше журналіст Сергій Гармаш пояснював, навіщо Росія обстрілює окупований Донецьк. За його словами, мета ворога — створення там гуманітарної кризи. Згодом РФ звинуватить у ній Захід, який постачає Україні сучасну зброю, вважає журналіст. // УНІАН