Русские фашисты сегодня в Мариуполе побили печальный рекорд немецких во время Второй мировой войны

В Мариупольской городской раде заявили, что за два месяца российские захватчики убили вдвое больше людей, чем немецкие фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны, а незаконно депортировали столько же мариупольцев, как гитлеровские войска за все годы оккупации.

«За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек – насильственно вывезено. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей», — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Бойченко сообщил, что рашизм – это фашизм 21 века.

«Никаких сомнений или иллюзий. Человечество заплатило высокую цену за победу над фашизмом в прошлом веке. Если сегодня не объединиться и не остановить это зло, то цена в этот раз может оказаться значительно выше», — подчеркнули в городской раде.