Зеленський: Україна готує нові удари по російських нафтопереробних підприємствах

Ситуація на фронті залишається під контролем Сил оборони України.

Президент Зеленський розповів про ситуацію на фронті залишається під контролем, зокрема на Покровському напрямку, а також у районах Куп’янська, прикордоння Харківщини та Сумщини, і в Запорізькій області.

Ситуація на фронті залишається під контролем, зокрема на Покровському напрямку, а також у районах Куп’янська, прикордоння Харківщини та Сумщини, і в Запорізькій області.

“Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар”, — зазначив президент.

Під час розмови з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським йшлося про збільшення дальності та точності українських ударів. За його словами, українські далекобійні засоби регулярно уражають російські нафтопереробні підприємства.

“Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності”, — наголосив Зеленський.

Президент окремо відзначив успіхи українських військових на Куп’янському напрямку, зокрема воїнів 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, 92-ї окремої штурмової бригади, 127-ї окремої важкої механізованої бригади, а також підрозділів Сил спеціальних операцій, СБУ та Військової служби правопорядку.

“Дякую всім вам, воїни!” — підсумував глава держави. // LB.ua