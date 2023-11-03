Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Посаду обійняв Сергій Лупанчук, передає УНН.
“Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, – йдеться в указі №728/2023.
Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.
“Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, – йдеться в указі №727/2023.Tweet