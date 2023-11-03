Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Посаду обійняв Сергій Лупанчук, передає УНН.

“Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, – йдеться в указі №728/2023.

Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

“Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України”, – йдеться в указі №727/2023.