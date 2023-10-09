Зеленський змінив командувача Сил тероборони ЗСУ

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Анатолія Баргилевича новим командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це йдеться в указах президента №679/2023, №678/2023:

“Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України”.

Іншим указом Зеленський звільнив з посади командувача Сил тероборони Ігоря Танцюру.

Нагадаємо: Президент призначив Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України 15 травня 2022 року. Баргилевич був командувачем територіальної оборони командування Сухопутних військ ЗСУ. // УП