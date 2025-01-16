Зенітники збили російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлін-ВР»
Українській військові ліквідували російський дрон “Мерлін-ВР”. Рідкісний дрон збили зенітники і пілоти ББС 63 бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ “Хортиця”.
“Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі”, – підписано відео.
Що відомо про дрон “Мерлін-ВР”
Російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.
За даними з відкритих джерел, цей дрон може перебувати в повітрі до десяти годин і підійматися на висоту до 5 км. Що в рази довше за російські Supercam і ZALA.
Корисне навантаження становить 6,5 кілограма, що дозволяє встановити на безпілотник потужний оптико-електронний модуль.
Виробляють дрон на потужностях російського інституту у Смоленську.