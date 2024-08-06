Ждун здавав рашистам дані про енергетичні об’єкти Ізмаїльщини та підрозділи ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жителю Одещини за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітником фсб рф. За його завданням він збирав інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, будівель ТЦК та СП, об’єктів енергетичної та портової інфраструктури на території Ізмаїльського району.

Для збору «потрібних» відомостей поплічник агресора обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав «звіт» до фсб у вигляді текстових повідомлень, фотознімків, відеозаписів та відміток на електронних картах.

Крім того, він з власної ініціативи обговорював з російським куратором можливість підпалів військової автомобільної техніки, релейних шаф залізниці, будівель ТЦК та СП.

Інформатора затримали під час виконання чергового завдання ворога. Вилучені мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Одеській області.