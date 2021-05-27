Жінці з с. Красна Поляна повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жительці с. Красна Поляна Великоновосілківського району повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року жінка брала участь в проведенні на території зазначеного населеного пункту псевдореферендуму щодо визнання самостійності так званої «ДНР» у якості члена «дільничної виборчої комісії».

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури